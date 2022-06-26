Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı - Son Dakika
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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı

26.06.2022 14:43
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı.

Kara yoluyla yolculuğu tercih eden gurbetçiler, başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Edirne'deki sınır kapılarından ana vatana yoğun şekilde giriş yapıyor.

Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'dan gelen Cengiz Yeşildal, AA muhabirine sınırdan yurda girince tüm yorgunluklarının bittiğini söyledi.

Türkiye'yi çok özlediklerini ve tatil boyunca sevdikleriyle hasret gidereceklerini belirten Yeşildal, şunları kaydetti:

"Yolda yaşadığımız tüm stresi tüm yorgunluğu burada unutuyoruz. Vatan sevgisi böyle bir şey. Ailemizi çok özledik. Tüylerim diken diken oluyor. Tatil bittiğinde dönüş yolunda gelecek yılın tatilini düşünmeye başlıyoruz. Bir yılın hemen geçmesi ve bir an önce Türkiye'ye gelmek için gün sayıyoruz."

Şevki Yıldırım ise ana vatana gelmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Okulların kapanmasıyla gelişlerin yoğunlaştığını dile getiren Yıldırım, "Yollar kalabalıktı ama vatana gelince her şeyi unutuyoruz. Vatan bizim için özlem ve hasret demek. 32 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 6 haftalık tatilin ilk haftası geçtikten sonra nasıl geçtiğini anlamıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin sınır kapılarından girişleri arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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