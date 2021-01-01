Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 109,76 yükselişle 2020'nin en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2020'nin en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Yıllık Getiri (%) Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar Tacirler Portföy Değ. Fon 4,382248 115,78 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,638532 109,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,602734 100,73 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,128596 99,76 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,081983 92,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,059736 91,63 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112163 89,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,536598 87,59 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,217978 82,61 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,602016 81,15 Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,04506 109,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,064031 107,55 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,030642 93,45 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026876 88,95 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038703 88,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121028 65,02 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,05427 64,98 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048247 54,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028944 54,14 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046478 54,01 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır. (Sürecek)

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti

Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı

Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı

Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu

Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu

Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi

Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak