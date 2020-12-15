Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi - Son Dakika

Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi

15.12.2020 10:59
Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi, System.String[]

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke ilçesindeki Uzuncaburç tiyatro binası rölöve ve restorasyon projesinin, 2021 yılı yatırım planına alındığını söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Silifke ilçesindeki Uzuncaburç tiyatro binası rölöve ve restorasyon projesinin, 2021 yılı yatırım planına alındığını söyledi.

Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silifke'nin değerini arttıracak Uzuncaburç tiyatro binası rölöve ve restorasyon projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2021 yatırım planına alındı. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyor, Silifke ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaret edilmesi ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Helenistik dönemde Olba Krallığı'nın başkenti ve ibadet yeri olan, bugünkü Silifke ilçemizin Uzuncaburç beldesi başta olmak üzere tarihi antik çağlara dayanan Mersinimizin kültürü ve turizmini kalkındırmak üzere yapılacak çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile değerlendirdik. Şehrimize ve ilçemize artı değer katacak, yöre halkının da kalkınmasına katkı sağlayacak projemize gösterdiği ilgi nedeniyle Bakanımıza teşekkür ederim. İnşallah turizmde Uzuncaburç, Olba ve Mersin'i ayağa kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın takipçisi olduğu Mersin'in kültür varlıklarının gün yüzüne çıkarılması ve kent ekonomisine katma değer sağlayacak projelerden biri olan Olba Krallığı'nın başkenti ve dini merkezi olan Uzuncaburç antik kenti ile ilgili projeler, 29 Eylül 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Ankara'da bakanlık toplantı salonunda Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzuncaburç Resmi Kazı Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu tarafından sunu ile arz edilmişti. Konuya büyük ilgi gösteren Bakan Ersoy, projelerin 2020- 2023 yıllarında aşama aşama uygulanması için elinden gelen desteği vereceğini bildirmişti. - MERSİN

Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi
Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi
Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi

Uzuncaburç, Yatırım, Tiyatro, Silifke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz'dan Uzuncaburç için proje müjdesi - Son Dakika


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