Yılmaz ve Barrack'tan İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

15.01.2026 12:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack ile ekonomik ve savunma konularını ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü. Yılmaz, görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayii iş birliği ile ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları başta olmak üzere ikili gündemdeki başlıkların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık. Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Ayrıca İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

