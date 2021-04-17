Yılmaz Vural: "Lig bitince tek tek konuşacağım" - Son Dakika

Yılmaz Vural: "Lig bitince tek tek konuşacağım"

17.04.2021 18:02
Yılmaz Vural:

Denizlispor galibiyetinin ardından konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Çok kritik bir maç oldu.

Denizlispor galibiyetinin ardından konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Çok kritik bir maç oldu. Bizim 2. dakikada attığımız bir gol, bu gölü çok erken attık çünkü devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi" dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında BB Erzurumspor, Denizlispor'u 3-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vural, "Çok kritik bir maç oldu. Kaybedenin belki bundan sonra ligde kalmayla ilgili hesaplarında büyük sıkıntıya gireceği bir maç oynadık. Tabii ki Denizlispor'un sanırım 7 maçı var, 21 puanı var, hepsini kazanabilmiş olsa matematiksel bu şansı devam ettirir. Bu mücadeleyi bırakmayacaktı şüphesiz. Maç başladı, dolayısıyla kadro yapısı olarak Denizlispor'un oynama tarzı biraz daha farklıydı. Geçen hafta oynadığı gibi bu hafta da 3-4-3 diye sahada dizilimi vardı. Önemli hücum oyuncuları, önemli bir takım aslında oyuncu kapasitesi anlamında diğerlerinden hiçbir farkı yok. Görüldüğü üzere bizim 2. dakikada attığımız bir gol, bu gölü çok erken attık çünkü devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi. Gerilemek durumunda kaldık, çok gerilemeyecektik ama bundan da istifade edip, 3-4 tane hatta toplam 4 pozisyonumuz var, çok önemli kontratak pozisyonlar yakaladık. Fakat skoru değiştiremedik ve 1-0 içeri girdik" ifadelerini kullandı.

"O KADAR ERKEN MÜKEMMEL BİR GOL ATTI Kİ ONU ALKIŞLADIM"

Rodallega'nın ikinci yarının başında attığı gol hakkında da görüşlerini dile getiren Yılmaz Vural, "Türkiye'nin liglerinden sanırım en erken 2. devre golü oldu, 38 saniye sonra biz atağa çıkarken bir arkadaşımız geriye doğru arkadaşına top attı. O da alamayınca Rodallega topla buluştu, kaleci de öne çıkmıştı. Daha 38. saniyede takım olarak konuştuklarımız farklıydı. Sagal içeriye koşuyordu, orta sahada Diskerud ile Murawski'nin yer değişimi derken adam bölüşümünde sıkıntı çıkıyordu. Ona bir önlem aldık, fakat o kadar erken mükemmel bir gol attı ki Rodallega, ben de bir teknik direktör olarak onu alkışladım. Hakikaten güzel bir gol attı. Birinci devre 4 pozisyonumuz olmuş, 1-0 bitmiş ve 2. devre maçın daha başında yediğimiz golden sonra tabii 46. dakikada ve 64. dakikada bir gol daha kalemizde gördük. Tabii ki skor geldi 2-1 oldu, hiç beklemediğimiz bir durum oldu" diye konuştu.

"MAÇLARDAN GÖRDÜĞÜM KADARIYLA DENİZLİSPOR, FİZİKSEL BİR DÜŞÜŞ YAŞIYOR"

"Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor takımı özellikle 60-70 dakikalarından sonra fiziksel bir düşüş yaşıyor" diye tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu biliyorduk, oyuncularımla konuştum, 'Oyunu oraya kadar götürelim, ondan sonra düşüş başlıyor, ona göre bir değişiklikler ile tempo yapalım' dedim. Sonuç olarak 2. golden sonra yapmak durumunda kaldık. 69. dakikada 2 değişiklik yaptık, Elba ile Oltan'ı oyuna aldık ve onların oyuna girmesi büyük bir canlılık geldi. Elba'nın özellikle götürdüğü toplar, sonuç olarak biz de attığımız 79. dakikadaki golden sonra 2-2'yi yakaladık. Ama beraberlik iki takıma da yetmiyor, iki takımı da birlikte götürür. Yine bizim yaptığımız bir değişiklik daha oldu. Yorulan bir kardeşimizin yerine koyduğumuz bir oyuncu, dakika 86'da ve çok şükür istediğimiz sonucu bulabilmiş olduk. 3-2 olarak maç bitti. Çok mutluyuz, sanırım biz de 8 haftadan beri iyi bir sonuç alamıyoruz ve haftalardır kazanamayan bir takımsınız. Benim geldiğim 3 haftadan beri 9 puan alabilecek kadar iyi oynadığımız 3 maçtan 1 puan alabildik. Yani takımda çok çok iyi işaretler vardı ve biz her oynadığımız maçta rakipten 3-4 fazla pozisyon bulmamıza rağmen bu hafta bizim rakibimizin 7-8 pozisyonu var. Deplasman olmasına rağmen fazla pozisyonla maçı bitirdik."

"KENDİ İÇİMİZDE YAŞADIĞIMIZ OLAYLAR, BURADAN HERKESE DUYURULUR"

Takım içinde bazı sıkıntıların olduğuna da değinen Vural, "Geçen hafta kendi içimizde yaşadığımız olaylar, buradan herkese duyurulur. Türk futbolunda maalesef sıkıntılar var. Bunları şimdi konuşmayacağım, ne zaman lig biter, tek tek konuşacağım ve Türkiye bunu bilmeli. Yani her şeyi konuşmadan önce bir pratiğin içerisindeki insanlara bir şey sorulabilmeli. Yani çok zordayız, o açıdan benim takımım da bu zorlukları yaşıyor, görüldüğü üzere oyuncu ile takım kurtulmuyor, oyun ile kurtuluyor. Yani takım olarak birlikte tepki verecek, takım duygusunu yaşayacak hale gelmezseniz sıkıntı çekersiniz. O yüzden biz bir kararlar aldık, bu kararları uyguladık. Ben yönetim kuruluna ve aldığım kararlara katılan Erzurum halkına çok teşekkür ediyorum. Onlar bizimle fiziksel olarak beraber değil ama onların bize verdiği manevi desteğin farkındayım ben. Bize olan bakışlarının, inançlarının, nerede görsem; 'hocam sen geldin, senden başka kimseyle olmaz, başaracağız bu işi' diyorlar, verdikleri desteklerden dolayı taraftarlarıma teşekkür ederim. Halil Umut Meler'e çok teşekkür ediyorum, sıfır hata bir maç yönetti, ne gördüyse onu çaldı. Benim hakem arkadaşlardan ricam bu, hata hepimiz yapıyoruz, biz de yaparız, siz de ama bir yaptığınız hata diğer takımın canını yakmasın" açıklamasında bulundu.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/İHA)

Yılmaz Vural: Lig bitince tek tek konuşacağım
Yılmaz Vural: Lig bitince tek tek konuşacağım
Yılmaz Vural: Lig bitince tek tek konuşacağım
Yılmaz Vural: Lig bitince tek tek konuşacağım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yılmaz Vural: 'Lig bitince tek tek konuşacağım' - Son Dakika Spor


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