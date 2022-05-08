Yılmaz yeniden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika
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Yılmaz yeniden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na seçildi

08.05.2022 17:37
Yılmaz yeniden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na seçildi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) başkanlığa yeniden Faik Yılmaz seçildi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) başkanlığa yeniden Faik Yılmaz seçildi.

İSTESOB 36. Olağan Genel Kurul toplantısı, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yönetilen genel kurul toplantısına, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, İSTESOB Başkanı Yılmaz ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Faik Yılmaz, bine yakın delegenin katıldığı seçime tek başkan adayı olarak girdi.

Oyların tamamını alan Yılmaz, 4 yıl görev yapmak için delegelerden destek aldı.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Faik Yılmaz, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılmaz yeniden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika


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