Yılmaz: YPG/SDG Sivilleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yılmaz: YPG/SDG Sivilleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

15.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, YPG/SDG'nin sivillerin tahliyesine izin vermediğini belirtti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, terör örgütü YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Deyr Hafir ve Meskene bölgesinden sivillerin ayrılmasına izin vermediğini belirterek, "Sivillerin, parçası olmadıkları bir savaşta canlı kalkan olarak kullanılmasını kaygıyla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Deyr Hafir ve Meskene'deki sivillerin tahliyesi için açılan insani koridora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Yılmaz, Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine düzenlediği operasyon sırasında, terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim bölgelerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda Deyr Hafir ve Meskene'nin merkez haline geldiğini kaydetti.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Deyr Hafir ve Meskene'deki sivillerin ayrılmasına izin vermediğini aktaran Yılmaz, "Sivillerin, parçası olmadıkları bir savaşta canlı kalkan olarak kullanılmasını kaygıyla izliyoruz." ifadesine yer verdi.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yer alan sivillerin tahliyesi için Suriye ordusu bölgede insani koridor açma kararı almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Güncel, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz: YPG/SDG Sivilleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:15
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB soruşturmasında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
17:14
En düşük emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli maaşını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:25:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz: YPG/SDG Sivilleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.