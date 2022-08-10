Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi Güney Koreli Şirket ile Spandeks İmalat Projesi İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi Güney Koreli Şirket ile Spandeks İmalat Projesi İçin Anlaşma İmzaladı

10.08.2022 21:15
Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi Güney Koreli Şirket ile Spandeks İmalat Projesi İçin Anlaşma İmzaladı

YİNCHUAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Ningdong Enerji ve Kimya Sanayi Üssü, Güney Koreli Taekwang Endüstriyel Limited Şirketi ile 4,47 milyar yuan (yaklaşık 661,1 milyon ABD doları) tutarında spandeks imalatı projesi için anlaşma imzaladı.

YİNCHUAN, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Ningdong Enerji ve Kimya Sanayi Üssü, Güney Koreli Taekwang Endüstriyel Limited Şirketi ile 4,47 milyar yuan (yaklaşık 661,1 milyon ABD doları) tutarında spandeks imalatı projesi için anlaşma imzaladı. Proje anlaşmasının imzalanması, Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinchuan'da, Çin ile Güney Kore'nin diplomatik ilişki kurmasının 30. yıldönümü kutlamak üzere Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar süren etkinliklerin öne çıkan bir unsuruydu. Olağanüstü esnekliği ve aşınmaya direnci ile bilinen spandeks, spor giyim üretimi gibi modern tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyor.

Ningxia'nın doğusundaki Ningdong Enerji ve Kimya Sanayi Üssü, Çin'in en büyük kömür üretim üslerinden biri ve kömür kimyasalları sanayi üssü. Resmi verilere göre, toplam 33 Güney Koreli işletme, spandeks üretimi ve yazılım geliştirme dahil olmak üzere çeşitli alanlarda üretim yapmak için Ningxia'ya doğrudan yatırım yaptı. 2021 yılında Ningxia ile Güney Kore arasındaki toplam dış ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 105,6 artışla 1,46 milyar yuana ulaştı. Ningxia'da, Güney Kore'den yetkililer ve iş insanları da dahil olmak üzere yaklaşık 45 konuk, dört günlük etkinlik boyunca bir dizi etkinliğe katılacak. Bu etkinlik sırasında aralarında ticaret ve yatırım, eğitim ve kardeş şehir ilişkileri olmak üzere çevrimiçi ve çevrimdışı bir dizi işbirliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi Güney Koreli Şirket ile Spandeks İmalat Projesi İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi Güney Koreli Şirket ile Spandeks İmalat Projesi İçin Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
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