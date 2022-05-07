Yine bir Pakistanlı yine gizlice çekilen kadın görüntüleri: Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yine bir Pakistanlı yine gizlice çekilen kadın görüntüleri: Bağcılar'da yakalandı

07.05.2022 11:45

Pakistan uyruklu bir düzensiz göçmen Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaştığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu Pakistan uyruklu şüpheli A.R. (33), Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadınların görüntülerini gizlice çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
YORUMLAR
500
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: '2022 yılı Nisan ayında terör suçları kapsamında, 17 bin 626 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış,... Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu

Pakistan, Bağcılar, Nisan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yine bir Pakistanlı yine gizlice çekilen kadın görüntüleri: Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yine bir Pakistanlı yine gizlice çekilen kadın görüntüleri: Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement