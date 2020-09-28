Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü - Son Dakika

Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü

TRABZON'da, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, meslektaşlarının fedakarca çalışmasını, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yansıdığı fotoğrafla gözler önüne serdi.

Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü, System.String[]

TRABZON'da, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, meslektaşlarının fedakarca çalışmasını, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yansıdığı fotoğrafla gözler önüne serdi. Çalışma zorluğunun yüzüne yansıdığı sosyal medya paylaşımıyla övgü toplayan Altuncu, "Biri, 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazdı. Onore oldum, gururum okşandı. El üstünde tutulması gereken mesleklerden biriyiz" dedi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım servisinde görevli hemşire Seher Altuncu, yakın zamanda yorucu geçen mesaisinin bitiminde, maske takmaktan yüzünde oluşan izlerin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede tekrar paylaşan binlerce takipçi, Seher hemşirenin yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulundu. Saatlerce maske ve koruyucu elbise içinde mesai yapan meslektaşlarının yaşadığı zorlukları paylaşımıyla gözler önüne seren Seher hemşire, sosyal medyada beğeni toplayan fotoğrafın hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'Zor ve yoğun bir süreçten geçildiğini söyleyen Seher Altuncu, "Yeni atamayım ama direkt kendimizi Covid'le mücadelenin içinde bulduk. Zorlu bir süreçten geçtik, hala da içindeyiz. Bütün ekibimizle birlikte bu zorlu dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 24 saatlik nöbetlerimiz oluyor, bu nöbette Covid Polikliniği'nde ve yoğun bakımda tulumların içinde çalışıyoruz. Bizim için gerçekten zorlu geçiyor, bazen saatlerce içeride kalmış oluyoruz. Yani şöyle bir durum var; normalde dışarıda, siz öksüren birini gördüğünüzde 'Acaba mı' deyip ihtimal vererek kaçabilirken, biz yüzde 100 Covid olduğunu bildiğimiz insanlarla yüz yüze geliyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Bu bizim görevimiz. Ama bazıları buna 'Zaten alıyorsunuz karşılığını' dese de bizce bunun karşılığı bu şekilde alınamaz, bunun maneviyatı çok farklı" dedi.'MESLEĞİMİZİN DEĞERİNİN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM'Paylaştığı fotoğrafla ilgili kendisine ve tüm sağlık çalışanlarına övgü dolu yorumlarda bulunanlara teşekkür eden Altuncu, "Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. O fotoğraf öncesinde; tulumlarımızı giyip, maskelerimizi takıp, içeri girdiğimizde, saatlerce içerde kalmıştık ve gerçekten çok yoğun ve zor geçmişti içerisi. Bazen normalde planlayıp, 1 saat için giriyorsun ama saatlerce sürebiliyor. Maskeyi çıkardığımda maskenin bütün izi yüzüme çıkmıştı. Ben o gün eve gittiğimde yüzümde maske olmamasına rağmen hala burnumun üstünde maske varmış gibi hissettim. O fotoğrafla sağlıkçı arkadaşlarımın çektiği zorluklara yoğunlaşmak istedim. Çünkü bu mesleğimizin değerinin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes ne kadar zorluk çektiğimizi görsün istedim" diye konuştu.'O YORUM GURUMU OKŞADI'Bir takipçinin yaptığı 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' yorumundan çok etkilendiğini de kaydeden Seher Altuncu, "Beni en çok etkileyen yorum; biri 'Mustafa Kemal Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk' diye yazdı. Bu gerçekten beni onore etti, gururumu okşadı. O yüzden o kişiye teşekkür ediyorum. El üstünde tutulması gereken mesleklerden biriyiz. Tedbirlerle ilgili her yerde bangır bangır bağırıyoruz. Ama şöyle bir durum var; kimse size 'Hayatınızı yaşamayın' demiyor. Tabi ki hayatınızı yaşayacaksınız, bir şekilde hayat devam ediyor. Ama bu sırada gerçekten bazı şeylere özellikle sosyal izolasyona, maske ve hijyen kurallarına çok dikkat edelim. Görüşün ama belli bir mesafede görüşün. Temizlik önemli, maske mutlaka takın. 2 kişi karşılıklı maske takarsa etkili oluyor. Bir kişi maskeyi, burnunun altına ya da çenesine indirip, koluna taktığında etkili olmuyor. Lütfen her yerde maske takın. Tedbirlere hep birlikte uyarsak bu dönemi daha kolay atlatacağız" dedi.

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Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü
Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü

Mustafa Kemal Atatürk, Koronavirüs, Hemşire, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü - Son Dakika

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