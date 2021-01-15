Kütahya'da kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu - Son Dakika

Kütahya'da kar yağışı nedeniyle özellikle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İl genelinde sabah başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma başlattı. Güzergahlarda zaman zaman trafik akışında sürücüler güçlük yaşadı.
Kar ve buzlanma nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Trafik ekipleri de tedbirler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Domaniç- İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde de kar yağışı ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.
Kaynak: AA
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