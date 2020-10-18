Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı - Son Dakika

Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı

18.10.2020 15:12

Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı Kadıköy'de motosikletli 2 kurye sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı.

Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı

İSTANBUL - Kadıköy'de motosikletli 2 kurye sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda motosikletleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan kuryeler trafikte ilerleyen sürücüleri uyararak yardım bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

İstanbul'da gün içinde görülen yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kadıköy Kozyatağı'nda öğlen saatlerinde bir yemek firmasına ait motosikletli kuryeler sipariş götürmek üzere seyir halinde iken aşırı yağmur nedeniyle göle dönen yolda mahsur kaldı. Motosikletlerinin üzerinde trafikte ilerlemeye çalışan sürücüleri uyaran kuryeler bir süre yardım bekledi. Kuryelerin mahsur kaldığı anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı
Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı
Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı

Cep Telefonu, motosikletli, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur Taksicinin sağanakla imtihanı! Mahsur kaldığı alt geçitten kepçeyle kurtarılma anına ait görüntüler filmleri aratmadı Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi Metroda baba kıza şiddet iddiası! O anlar kamerada İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Ermenistan ordusuna cepheyi dar eden Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü         
12:42
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı         
11:39
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti         
09:47
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
21:15
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 15:33:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanakta sipariş götüren motosikletli kuryeler suda mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei