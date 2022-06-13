YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz

13.06.2022 10:20
YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yeni proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital eğitimle ilgili üniversite öğrencilerimize online eğitim vermek ve daha üretken bir öğrenci kesimi oluşturmak gayesindeyiz" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yeni proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Dijital eğitimle ilgili üniversite öğrencilerimize online eğitim vermek ve daha üretken bir öğrenci kesimi oluşturmak gayesindeyiz" dedi.

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) toplantısına katılmak, çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü'nü ziyaret ettikten sonra BAÜB senato toplantısına katıldı. Toplantı sonrası çeşitli ülkelerden üniversite eğitimi almak üzere Isparta'daki öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Özvar, daha sonra Gölcük Tabiat Parkı'ndaki DSİ tesislerine geçti. Özvar, akşam yemeği sonrası öğrenci topluluğu temsilcileriyle aynı masada buluştu.

Üniversite eğitimi alan öğrencilerin her zaman istedikleri bölümde eğitim görme konusunda şanslı olamayabileceğini dile getiren YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti: "YÖK olarak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Acaba diyoruz ki Türkiye geneline yönelik bazı bilişim, yazılım üzerine umumi kurslar düzenleyebilir miyiz? Yani YÖK çatısı altında Türkiye'nin en iyilerine ders verdirmek suretiyle bunu yapabilir miyiz? Yapay zekadan veri madenciliğine, cep telefonu çözümlemeleri yazılımlarına, admin gibi bazı yazılımları öğretecek veya temel birtakım kullanmayı sağlayacak online kurslar yapsak, sizler de gönüllü olarak buna katılsanız, katılımların sonunda yapacağımız bazı üniversitelerdeki sınavlara girseniz, sınavlarda başarılı olursanız sizlere yetkinliğinizi belgelendirecek imkanlar sunabilsek. Bunu niye yapacağız? Bunu yapmamızın sebebi şu; şimdi bazılarınız şanslı olabilir hekimlik okuyabilir. Bazılarınız bilgisayar mühendisliği okuyabilir. Bazılarınızın makus talihi olabilir. Aslında o sınavda daha iyi yapabilecekken arzu ettiği bölümü okuyamayabilir. İtiraf etmek gerekirse ben de İktisat Fakültesini kazandığım zaman ilk başta memnun değildim. Sonradan sevdim o başka. Dolayısıyla, sizlerin bir kısmı da sevmediği bir bölümde okuyor ya da benimsemediği bir bölümde okuyor olabilir. Hatta meslekler arasında da dengesizlikler olabilir. Söz gelimi yazılım mühendisliğinde okuyan bir arkadaşın iş bulma ihtimali yüksek iken çalışma ekonomisinde okuyan bir arkadaşımızın iş bulma imkanı ona nispetle daha az. Şimdi acaba diyoruz bilişim kabiliyeti yüksek öğrencilerimizi Türkiye genelinde artırabilirsek bunlar acaba iş gücü piyasasında diğerleri ile nispeten daha rekabet edebilir pozisyona gelebilir mi? Biz bunu öğrencilerimize soruyoruz. Şimdi sizinle de bir araya gelmişken bunu bir de size sorayım."

Öğrenci Topluluğu temsilcileri, Erol Özvar'ın bu projesini çok benimsediklerini ve böyle bir imkan sunulması halinde öğrencilerin katılımının yüksek olacağını belirtti.


YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz
YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz
YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz
YORUMLAR
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YÖK Başkanı Özvar: Genel af yakında gündemde YÖK Başkanı Özvar: Genel af yakında gündemde Datçalı balıkçılara 'Yeni Balık Türleri' eğitimi Datçalı balıkçılara 'Yeni Balık Türleri' eğitimi
Kaynak: DHA

Erol Özvar, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: Dijital eğitimle üretken öğrenci oluşturma gayesindeyiz - Son Dakika

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