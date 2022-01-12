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YÖK, Gazi Üniversitesinin "Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı"na uygunluk verdi - Son Dakika

YÖK, Gazi Üniversitesinin "Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı"na uygunluk verdi

12.01.2022 12:36
YÖK, Gazi Üniversitesinin "Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı"na uygunluk verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin teklifini onayladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin teklifini onayladı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Toksikoloji Anabilim Dalı kurularak, bu anabilim dalına bağlı disiplinlerarası eğitim vermek üzere Spor Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması konusundaki teklif ele alındı.

Kurulun incelemesi sonucu verilen uygunluğa göre, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği kapsamında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı açıldı.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor eczacılığı alanında tezsiz yüksek lisans programı için yaklaşık 4 yıldır çalıştıklarını anlattı.

Bu konuda YÖK'e sundukları tekliflerinin uygun görüldüğünü belirten Orhan, akademik programı bir süre tezsiz sürdüreceklerini, daha sonra da tezli program önerisinde bulunabileceklerini ifade etti.

Söz konusu akademik program için meslektaşlarından da taleplerin geldiğini dile getiren Orhan, "Spor eczacılığı, aslında yeni bir alan. Bu, dünyada da ilk akademik program oldu. YÖK'ün muadil programı olmadığı için tereddüt yaşar mı diye bir çekincemiz vardı. Fakat YÖK'e de bu konuda teşekkür ediyoruz, talebimiz karşılık buldu. Meslektaşlarımız açısından, fakültemiz ve üniversitemiz açısından, dünyada da ilk akademik programı teşkil etmesi açısından spor eczacılığının açılması önemli diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni istihdam alanı

Prof. Dr. Orhan, Türkiye'de 50'den fazla üniversitede eczacılık programının bulunduğunu, yılda da 4 bin eczacının mezun olduğunu aktardı.

Bu mezunların, eczane eczacılığı, ilaç endüstrisi gibi istihdam alanları dışında da yer bulabilmesi konusunda YÖK'ün çalışma yapılması talebinin olduğunu aktaran Orhan, başkanlığını yaptığı Eczacılık Dekanları Konseyi'nde de bunun ele alındığını söyledi.

Yeni istihdam alanlarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını, birçok alan belirlediklerini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Spor eczacılığı da şu anda istihdama yönelik akademik bir çalışma oldu. Şu anda tabii ki 'spor eczacısı' diye devlette bir kadro tanımlaması yok. Ama biz mezun verdikçe bu alanın açılacağını düşünüyoruz. Bu program boyunca, kulüp takımları veya belki de milli takımlar boyutunda eczacılarımızın, en azından staj yaparak veya mezun olduktan sonra buralarda çalışmalarına izin verilerek ne kadar faydalı olduklarının görüleceğini düşünüyoruz. Hem sporcuların sağlığı açısından hem de meslektaşlarımızın bu anlamdaki bilgilerini aktarmaları açısından her iki taraf için de bu programın kazan kazan ilkesine uygun olacağını düşünüyoruz."

"Sporcular için bilinçsiz ürün ve ilaç kullanımının önüne geçilebilecek"

Sporcuların kullandığı takviye edici gıdalar ya da besin desteklerinin tıbbi ürünler olduğuna dikkati çeken Orhan, bu ürünlerin bir sağlık profesyoneli danışmanlığında satılmasının hem sporcular için hem de bunları kullanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ettiğini söyledi.

Ağır antrenman programları boyunca sporcuların söz konusu ürünleri bilinçli kullanması gerektiğini de belirten Orhan, şöyle konuştu:

"İlaç etken maddeleri farkında olmadan bilinçsiz şekilde kullanıldığında doping etkisi yapabiliyor. Bu da aslında kasıt olmadığı halde herhangi bir sporcumuzun dopingli sayılmasına sebep olabiliyor. Doping sayılmasa bile herhangi bir şekilde sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Bu tarz durumların önüne geçmek için biz hem milli takımlar da hem kulüp takımlarında hatta amatör takımlarda bir spor eczacısının bulunmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hem ekonomiye katkı olacak hem sporcu sağlığına katkı olacak. Böylece sporcular için bilinçsiz ürün ve ilaç kullanımının önüne geçilecek. Bu konuda eczacılar çok ayrıntılı bir eğitim alıyorlar. Şimdi biz bu eğitimi daha üst noktaya, yüksek lisans seviyesine taşıyoruz."

"Eylülde kontenjan ilan edip öğrenci almaya başlayacağız"

Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programının sadece eczacılık fakültesi mezunlarına açık olacağını bildiren Orhan, "Programımızın içinde yer alan derslerin bazıları, farklı fakültelerden öğretim üyeleri tarafından verilecek. Bu program, üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinin iş birliğiyle oluşturuldu. Sanıyorum eylülde kontenjan ilan edip öğrenci almaya başlayacağız." dedi.

Prof. Dr. Orhan, programa ilk etapta 15-20 arasında öğrenci kabul etmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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