YÖK'ten doktoralı genç araştırmacılara yabancı dil desteği - Son Dakika
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YÖK'ten doktoralı genç araştırmacılara yabancı dil desteği

17.05.2022 11:16
YÖK'ten doktoralı genç araştırmacılara yabancı dil desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yabancı dilde akademik yazma becerisini geliştirmek isteyen doktoralı genç araştırmacılar için Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programını hayata geçirecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yabancı dilde akademik yazma becerisini geliştirmek isteyen doktoralı genç araştırmacılar için Yabancı Dilde Bilimsel Metin Yazma Programını hayata geçirecek.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerde kaliteli ve kapsamlı yayınlar yapıldığını ve bu yayınların, uluslararası görünürlüğünün hak edilen düzeye gelmesi için bu projenin önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Türk akademisyenlerin üniversitelerdeki çok nitelikli bilimsel araştırmalarının uluslararası düzeyde daha görünür kılınması gerektiğini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada bilimin dili ağırlıklı olarak İngilizcedir. Dolayısıyla, bilimsel dergilerin büyük bir kısmı İngilizce yayınlanmakta ve dili İngilizce olan makalelere daha fazla atıf yapılmaktadır. Türkiye'de bilimsel üretimimizi daha görünür kılmanın yolu büyük ölçüde bilimsel yayınlarımızın bu dergilerde yayımlanmasından geçmektedir. Bunun için de akademisyenlerimizin yabancı dilde yazma becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Yeni projemiz bu açıdan çok çok önemlidir. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem katılımcı sayısını artırmayı hem de projenin içeriğini daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz."

Programdan 200 akademisyen faydalanacak

Program kapsamındaki eğitimlerin, eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan ve akademik İngilizce konusunda deneyimli ODTÜ tarafından çevrim içi verileceğini bildiren Özvar, bu yıl, program kapsamındaki eğitimlerden gerekli şartlara sahip toplam 200 akademisyenin faydalanabileceğini belirtti.

Özvar, katılım için, doktora derecesine sahip olmak, mayıs 2019'dan itibaren, son üç yıl içinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az 70 puan aldığını belgelendirmek, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen 20 devlet üniversitesinden birinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak şartlarının arandığını ifade etti.

Eğitimin süresi 90 saat

Eğitimleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz döneminde başlayacak programın ilk aşamasında, YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, yeterli dil puanına sahip kursiyer adaylarının listelerinin ilgili üniversiteler tarafından belirlenerek YÖK'e iletmesi gerektiğini belirten YÖK Başkanı Özvar, programla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yapılan incelemeler neticesinde kurs için uygun bulunan adaylar ikinci aşamada, ODTÜ tarafından gerçekleştirilecek çevrim içi bir seviye belirleme sınavına alınacak ve adayların hedef becerilerdeki seviyeleri belirlenecek. Eğitimi alması uygun bulunan kursiyerlerin, eğitimin gereklerini yerine getirmelerini ve eğitimden en üst derecede fayda alabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim süresince devam durumu, verilen sunum/yazma ödevlerinin yapılması gibi performans kriterleri eğitimi verecek kurum ile YÖK tarafından takip edilecek. Çevrim içi verilecek eğitimin süresi 90 saat olarak planlandı."

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Kaynak: AA

Erol Özvar, İngilizce, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten doktoralı genç araştırmacılara yabancı dil desteği - Son Dakika


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