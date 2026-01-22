YÖK'ten İranlı Öğrencilere Öğrenim Ücreti Ertelemesi - Son Dakika
YÖK'ten İranlı Öğrencilere Öğrenim Ücreti Ertelemesi

22.01.2026 20:17
YÖK, İran'daki iletişim sorunları nedeniyle İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerinde kolaylık sağlamasını istedi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), İranlı öğrencilerin ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle üniversitelerden öğrenim ödemelerinde kolaylık sağlanması istendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kuruldan devlet ve vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden İran uyruklu öğrencilerin, ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar sebebiyle öğrenim ücretlerini ödemede sıkıntılar yaşadıkları belirtildi.

Bu nedenle, İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerinin bahar dönemine ertelenmesi, taksitlendirme dahil makul süre verilmesi konusunda kolaylık sağlanması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından, İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Kanun'un 46'ncı maddesinin (g) fıkrasında 'Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.' hükmü yer almaktadır."

Yazıda, söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, İran uyruklu öğrencilerin öğretim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkan tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."

Kaynak: AA

Güncel, İran

