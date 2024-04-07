Sudanlı ve Filistinlilere, kendi ülkelerinde okuduklarına dair belge ibraz edemeseler dahi ülkelerindeki savaş gerekçesiyle yatay geçiş hakkı tanındığı iddiası kamuoyunda infiale neden oldu.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulunun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır.
Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkânı tanınmıştır.
Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.
Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkânı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır."
Son Dakika › Gündem › YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, Irak'ın kuzeyinden kaçan bir PKK'lı teröristin teslim olduğu ve Suriye'de istikrarın sağlanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin yarın Bakan Yaşar Güler tarafından kabul edileceğini açıkladı. Görüşmede, ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere terörle mücadele, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ele alınacak.
Pendik Velibaba Mahallesi Muhtarı Şükrü Aydemir, çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoyla gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Aydemir, çakarlı araçların kendisine ait olmadığını ve bununla ilgili olarak zor durumda bırakılmak istendiğini belirtti. Muhtar, hizmetleriyle anılmak istediğini vurguladı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, İstanbul Mersinli Ahmet Kireççi Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iftarda kulüp başkanları, milli sporcular ve antrenörlerle buluştu.
Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir, çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoyla gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Aydemir, çakarlı araçları kendisine aitmiş gibi lanse ederek zor durumda bırakılmak istendiğini belirterek, hizmetleriyle anılmak istediğini söyledi.
Artvin'de gazetecileri taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada İHA Artvin eski muhabiri Tolga Gül hayatını kaybetti, 1 gazeteci de yaralandı. Kaza, Oruçlu köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan gazeteci Tüysüz'ün ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Tolga Gül, İHA muhabirliği yaptığı dönemde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olan Tuğgeneral Osman Özbek'in, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ı hedef alarak yaptığı küfür ve hakaret içeren açıklamaları görüntüleyerek gündeme taşımıştı.
'Sürdürülebilir Yaşam Mümkün Mü?' konulu konferansta konuşan Güven İslamoğlu iklim krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak özellikle tüketim alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 8.863,66 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,94 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 8.863,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,3130 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,9620 TL'den satılıyor.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 9.835,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.
İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoya ait görüntüler tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Yerlikaya lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildiğini, çakar tertibatının sökülerek olaylı ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelişmeler sonrası açıklama yapan muhtar, ''Bizi yıpratmaya kalktılar. Beni herkes tanıyor ve hizmetlerimi biliyor'' dedi.
ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, ABD'deki büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.
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