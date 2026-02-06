YÖK'ten Uygulamalı Eğitim Değişikliği - Son Dakika
YÖK'ten Uygulamalı Eğitim Değişikliği

YÖK\'ten Uygulamalı Eğitim Değişikliği
06.02.2026 16:19
YÖK, üniversitelerde uygulamalı eğitimi en az bir dönem zorunlu hale getirerek iş yaşamına adaptasyonu artıracak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) üniversite öğrencilerinin mezun olmadan önce uygulamalı eğitimle iş hayatına uyum sağlamaları amacıyla Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği'ni değiştirdi. Uygulamalı eğitim en az bir dönem olacak.

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; yönetmelikle 'İşletmede mesleki eğitim' kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi. Düzenlemeyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından stratejik önceliklere göre belirlenecek yükseköğretim kurumları ve programlarındaki öğrencilerin, teorik bilgilerini sahada pratiğe dönüştürmeleri; iş dünyası ile daha erken ve etkili temas kurmaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Uygulamalı eğitimin süresi güçlendirilerek öğrencinin mesleki yetkinlik kazanımı garanti altına alınacak ve sektörün beklentilerine cevap veren bir uygulama modeli oluşturulacak. Böylelikle, uygulamalı eğitim ve öğretim programları iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlik temelli bir yapıya kavuşturulacak. Değişiklikle, Yükseköğretim Kurulu, TYYÇ kazanımlarına göre program tasarımı yapma, uygulamalı eğitim süresini belirleme ve uzun dönemli uygulamalı eğitimlerin usul ve esaslarını oluşturmaya yetkili olacak. Yönetmelik uyarınca, uygulamalı eğitim en az bir dönem olacak. Sektör ihtiyaçları ve TYYÇ öğrenme kazanımlarıyla uyum, zorunlu hale getirilecek. Uygulamalı eğitimin süresi ve kapsamı açıkça belirlenerek, yükseköğretim kurumları arasında bir standartlaşma sağlanacak.

Değişiklikle, öğrencilerin iş yeri sözleşmelerinin içeriğine ilişkin kalite kriterleri tanımlandı; öğrencinin işletmedeki öğrenme kazanımları, görev tanımı, değerlendirme yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sözleşmede yer alması zorunlu hale getirildi. Sistemin bütüncül yönetilmesi amacıyla, Yükseköğretim Kurulu düzeyinde ve yükseköğretim kurumlarında koordineli çalışan bir komisyon yapısı oluşturulacak.

'7 PİLOT İLDE BAŞLATILACAK'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, düzenlemeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Uygulamalı eğitimde başlattığımız dönüşüm modeli öğrencilerin istihdama daha hızlı geçmesini mümkün kılacak" dedi. Özvar, hiçbir sanayicinin 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemediğine dikkat çekerek, "20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sistemi kuruyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarına imkan verecek bu model, onları daha donanımlı, üretken ve istihdam odaklı bireyler haline getirecek" ifadelerini kullandı.

İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacak uygulamalı eğitim modelini kısa süre içinde bütün üniversitelere yaygınlaştıracaklarını belirten Özvar, "Böylece öğrencilerimizin eğitim süreçlerini gerçek iş ortamlarıyla bütünleştiren, istihdamla doğrudan bağlantı kuran bir yükseköğretim anlayışını kurumsallaştıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

