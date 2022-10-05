YÖK ve Dijital Dönüşüm Ofisi arasında 'siber güvenlik' protokolü

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 'Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının Açılmasına İlişkin Protokol' imzaladı.

Yükseköğretim Kurulu Merkez binasında gerçekleştirilen imza töreninde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesine yönelik; siber güvenlik meslek yüksekokullarının açılması, söz konusu okullar için siber güvenlik öğrenim programlarının geliştirilmesine yönelik protokolü imzaladı.

'SİBER GÜVENLİK İSTİHDAMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, belli alanda ihtisaslaşmış meslek yüksekokulları açıp sektörün talep ettiği niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmeye önem verdiklerini belirterek, "Bu çalışmanın önemli bir parçası olarak bugün Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile siber güvenlik meslek yüksekokullarının ve programlarının açılmasına ilişkin protokolü imzalıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokolle siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının geliştirilmesini, alandaki eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını, yükseköğretimde mevcut siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının yaygınlaştırılmasını ve siber güvenlik alanındaki istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz. Bu protokol kapsamında, müteakip zamanda siber güvenlik ihtisas meslek yüksekokullarının açılacağı pilot üniversiteleri belirleyeceğiz" dedi. Prof. Dr. Özvar, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin meslek yüksekokullarına; teknik, altyapı, uzman desteğiyle mezunların istihdamına katkı sağlayacağını belirterek, Dijital Dönüşüm Ofisi'nin, bilişim sektörü, iş gücü piyasası ve üniversiteler arasında köprü görevi üstleneceğini söyledi.

'BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI'Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise "Siber saldırıların artık savaşa dönüşmesi, ülkelerin tıpkı sınırları gibi dijital altyapılarını da korumasını zorunlu hale getirmiştir. Bu durum, ülkeleri politika ve stratejilerini bütüncül bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeye sevk etmiştir. Siber tehditlerin yıkıcı etkilerinden korunmak, caydırıcı bir siber güç olmakla mümkündür" diye konuştu. Öte yandan, protokol kapsamında, siber güvenlik meslek yüksekokullarının açılması, yükseköğretimde siber güvenlik programlarının yaygınlaştırılması, mevcut siber güvenlik programlarının güçlendirilmesi, siber güvenlikli ihtisas üniversitelerinin belirlenmesi, siber güvenlik araştırma ve uygulama merkezlerinin etkinliğinin artırılmasının amaçlandığı bildirildi.(DHA)