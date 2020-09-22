Yol genişletmek için mezarları tahrip ettiler - Son Dakika

Karabük'te köy yolunun genişletilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında yolun kenarında bulunan mezarlar yıkılarak tahrip edildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Eskipazar ilçesi Doğancılar Köyü Büyüktarla mahallesinde meydana geldi. Köy Muhtarı Bilal Yeşilova iddiaya göre köy yolunda genişletme çalışması başlattı. İl Özel İdaresi'nden getirilen greyder ile yolun genişleme çalışmaları sırasında mahallenin yol kenarında bulunan eski mezarlar yıkıldı. Köylüler yapılan çalışma sonucu yakınlarının bulunduğu mezarlarının kaybolmasına tepki gösterdi. Kiminin çocuklarının bulunduğu, kiminin kardeşinin bulunduğu alandaki mezarların tahrip edilmesi üzerine köylüler suç duyurusunda bulundu.

Gözyaşlarını tutamadı

Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan gözyaşlarına hakim olamayan Ömer Çayır, "Burada 16 tane sadece benim var. Dedem var, ebem var. İki tane amcam, 6 tane kardeşim var,3 tane çocuğum var. Burayı Doğancılar Muhtarı Bilal Yeşilova isimli vatandaş yıktırmış. Ben 71 yaşındayım, bu sekizinci muhtar. Daha önceki 7 muhtar burayı yıkmamışta bu adam niye burayı yıkmış. Şikayetçi olacağım dediğimde "İstediğin yere şikayet et" diyor. Birisinden haber yolladığım da ise "Cumhurbaşkanına da şikayet etsin" diyormuş. Bu ne demek ya. Ne olursa olsun hakkımı arayacağım. Eğer bu suçsa kanun buna bir şey diyecek" diye konuştu.

Genişletme yapıldığında çocuğunun mezarı da kaybolan Ramazan Şen ise, muhtarı şikayet için gerekli şikayetleri yaptığını belirterek, "Utanmadın mı? dedim. Davacıyız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK