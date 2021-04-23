YOL KENARINDA BULUNAN ÇANTADAN TABANCA ÇIKTI - Son Dakika

BOLU'da, yol kenarında unutulan 2 çantanın birinden 1 tabanca ile 3 şarjör çıktı. Silah, seri numarasından sahibine ulaşılarak teslim edilirken, ruhsat sahibinin silahı dalgınlıktan unuttuğunu söylediği öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan işçiler iftara gittikleri sırada, yol kenarında 2 çanta gördü. İftar dönüşünde de çantaların aynı yerde olduğunu fark eden işçiler, durumu polise haber verdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çantaları açtı. Unutulduğu düşünülen çantaların içinden 1 tabanca ile 3 şarjör ile havalı çivi tabancası bulundu. Ekipler, daha sonra silahın üzerindeki seri numarasından ruhsat sahibine ulaşarak durumu silahın sahibine haber verdi. Silah sahibi de akşam üzeri dalgınlıkla yanında bulunan 2 çantayı yol kenarında unuttuğunu ifade etti. Ekipler, bulunan 2 çantayı sahibine teslim edilmek üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü.