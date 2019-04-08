Son Dakika Haberleri: Yol Kenarında Cansız Bedeni Bulundu

Yol Kenarında Cansız Bedeni Bulundu

40 dakika önce

SAMSUN'un Ladik ilçesinde, yol kenarında, başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Yol Kenarında Cansız Bedeni Bulundu, System.String[]
SAMSUN'un Ladik ilçesinde, yol kenarında, başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede, Yunus Can (36) olduğu belirlenen kişinin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Olay, sabah saatlerinde, Ladik ilçesine bağlı İbi Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, başından tabancayla vurulduğu belirlenen erkeğin yaşamını yitirdiğini saptadı. Cansız bedenin, Yunus Can'a ait olduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Yunus Can'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:43 Kaynak: DHA

Samsun, Ladik, Güncel
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