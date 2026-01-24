Yolcu İhbarıyla Yangın Faciası Önlenildi - Son Dakika
Yolcu İhbarıyla Yangın Faciası Önlenildi

Yolcu İhbarıyla Yangın Faciası Önlenildi
24.01.2026 10:30
Kocaeli'de bir yolcunun ihbarıyla otobüsteki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Kocaeli'de yolcunun yanık kokusunu fark ederek durumu görevlilere bildirmesi, şehirler arası yolcu otobüsünde yaşanabilecek faciayı önledi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından çıkan yangında otobüs hurdaya döndü.

TEM Otoyolu Gebze mevkiinde Karadeniz Bölgesi'nden gelen 34 LR 6052 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otobüste bir yolcunun yanık kokusu alarak durumu muavine bildirmesi üzerine araç durduruldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı ise firma tarafından gönderilen ikame otobüsle yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA




