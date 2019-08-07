Yolcu midibüsüyle kamyonet çarpıştı 11 yaralı İzmir
'in Kınık
ilçesinde, Kınık- Bergama
arası çalışan yolcu midibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kınık- Bergama karayolu Dündarlı
Mevkisi'nde meydana geldi. Poyracık
Dündarlı Kavşağı'ndan Kınık- Bergama Karayolu'na çıkan Halil Tekin
'in kullandığı 35 F 9425 plakalı yolcu midibüsü, Soma
yönünden Bergama yönüne gelen Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonete sol ön tarafından çarparak devrildi. Kamyonet sürücüsü Recep Gülüm, aracındaki Mustafa Halil Yılmaz
, midibüs şoförü Halil Tekin ile midibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 8 kişi kazada yaralandı.Yaralılar ambulanslarle Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, kaza yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.