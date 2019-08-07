Son Dakika Haberleri: Yolcu midibüsüyle kamyonet çarpıştı 11 yaralı
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Yolcu midibüsüyle kamyonet çarpıştı 11 yaralı

52 dakika önce

Yolcu midibüsüyle kamyonet çarpıştı 11 yaralıİzmir'in Kınık ilçesinde, Kınık- Bergama arası çalışan yolcu midibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsüyle kamyonet çarpıştı 11 yaralı
İzmir'in Kınık ilçesinde, Kınık- Bergama arası çalışan yolcu midibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kınık- Bergama karayolu Dündarlı Mevkisi'nde meydana geldi. Poyracık Dündarlı Kavşağı'ndan Kınık- Bergama Karayolu'na çıkan Halil Tekin'in kullandığı 35 F 9425 plakalı yolcu midibüsü, Soma yönünden Bergama yönüne gelen Recep Gülüm yönetimindeki 10 Y 0257 plakalı kamyonete sol ön tarafından çarparak devrildi. Kamyonet sürücüsü Recep Gülüm, aracındaki Mustafa Halil Yılmaz, midibüs şoförü Halil Tekin ile midibüste bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 8 kişi kazada yaralandı.Yaralılar ambulanslarle Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, kaza yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bergama, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:22 Kaynak: DHA
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