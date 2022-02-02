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Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu

02.02.2022 12:49
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Adıyaman-Sakarya arası yolcu taşıyan otobüs, 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Adıyaman-Sakarya arası yolcu taşıyan otobüs, 3 metre yükseklikteki alt geçitte sıkıştı. Yolcular tahliye edilirken yaklaşık 45 dakikalık çalışma neticesinde otobüs sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Sakarya arası yolcu taşımacılığı yapan ve Öz Gülaras firmasına ait 02 AG 120 plakalı Mercedes marka otobüs, ilçenin 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı. Vatandaşlar otobüsten indirilirken durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, otobüsü sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma neticesinde o bulunduğu yerden kurtarıldı. Otobüste ve alt geçitte maddi hasar meydana gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu
Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu

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Atatürk Caddesi, Adıyaman, Sakarya, Arifiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü alt geçitte sıkıştı, ekipler seferber oldu - Son Dakika
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