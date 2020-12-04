Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi - Son Dakika

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi

04.12.2020 18:45

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi Otobüsle Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getiren şüpheliler kıskıvrak yakalandı Antalya'ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya sürecekleri öğrenilen 3 şüpheli yakalandı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi

Otobüsle Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu getiren şüpheliler kıskıvrak yakalandı

ANTALYA - Antalya'ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirip, piyasaya sürecekleri öğrenilen 3 şüpheli yakalandı. Otobüste narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 3 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler G.F., V.T., ve M.F.T'nin yüklü miktarda temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, şehirlerarası yolcu otobüsü görünümünde Antalya'ya getireceklerini ve bu uyuşturucu maddeleri zehir tacirleri aracılığıyla Antalya'da piyasaya sürecekleri yönünde bilgiler elde etti.

Harekete geçen polis, şüphelilerin bulunduğu otobüsü Döşemealtı ilçesinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, 3 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 210 TL para ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi
Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi

Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatına polis müdahalesi - Son Dakika


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