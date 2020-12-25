Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından ilçe girişinde bir otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramalada yolcu Y.E'nin üzerinde 21,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

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