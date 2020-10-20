Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı - Son Dakika

Yolcu otobüsündeki oyuncak ayıdan 6 kilo esrar çıktı
20.10.2020 15:46
MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcunun yanında bulunan oyuncak ayı içerisinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada, bir yolcunun yanındaki oyuncak ayının içinde 6 kilo 224 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.
Son Dakika İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar