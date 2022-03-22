Yolcu Uçağının Düşmesinin Ardından Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yolcu Uçağının Düşmesinin Ardından Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

22.03.2022 18:43
Yolcu Uçağının Düşmesinin Ardından Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Kaza yeri bir dağlık ormanda bulunduğu için kara kutu arama çalışmalarında hem insansız hava araçları hem de kurtarma personeli görev yapıyor. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi ve aynı zamanda uçağın varış yeri olan Guangzhou'daki insansız hava aracıyla kurtarma merkezinde çalışan kurtarma görevlisi Zhu Xiaodong, sahada kurtarma çalışmalarını yürütmenin zor olduğunu, […]

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Kaza yeri bir dağlık ormanda bulunduğu için kara kutu arama çalışmalarında hem insansız hava araçları hem de kurtarma personeli görev yapıyor. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi ve aynı zamanda uçağın varış yeri olan Guangzhou'daki insansız hava aracıyla kurtarma merkezinde çalışan kurtarma görevlisi Zhu Xiaodong, sahada kurtarma çalışmalarını yürütmenin zor olduğunu, çünkü kaza alanına giden sadece birkaç patika yol olduğunu söyledi.

Salı günü sabah 07.30 sularında kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü alanda hafif yağmur yağdı. Yerel meteoroloji departmanı, Salı'dan Perşembe'ye kadar bölgeye daha fazla yağmur yağacağını ve bunun arama çalışmalarını olumsuz etkileyebileceğini tahmin ediyor. Kunming'den kalkan ve Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, Pazartesi günü saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düşerek bir yangına neden oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, 22 Mart, Kaza, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Yolcu Uçağının Düşmesinin Ardından Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu Uçağının Düşmesinin Ardından Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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