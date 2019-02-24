Yolcuların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde 2 yolcunun üst aramasında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar bulundu.
Van
'ın Gevaş
ilçesinde 2 yolcunun üst aramasında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar bulundu.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Bitlis
kara yolundaki Balaban
Mahallesi'nde yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri 2 yolcunun üst aramalarında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:43 Kaynak: AA
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