Son Dakika Haberleri: Yolcuların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

Yolcuların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde 2 yolcunun üst aramasında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar bulundu.

Yolcuların Üzerinden Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde 2 yolcunun üst aramasında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Bitlis kara yolundaki Balaban Mahallesi'nde yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri 2 yolcunun üst aramalarında 86 gram eroin ile 93 gram toz esrar ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:43 Kaynak: AA

Gevaş, Van, Güncel
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