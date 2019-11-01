Yolda bulduğu 2 bin lirayı sahibine teslim etti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Seyhan sokakta bulduğu 2 bin 400 lira olan cüzdanı sahibine verdi.



Alınan bilgiye göre, ilçede kıraathane işleten Mehmet Seyhan ilçe belediyesi yakınlarında yolda bir cüzdan buldu.



Seyhan, Sarayköy Belediyesine giderek, cüzdanı zabıta ekiplerinin yardımıyla ulaştığı sahibi Orhan Tutak'a (53) teslim etti.



Seyhan AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulduğu cüzdanda para, banka ve kimlik kartlarının olduğunu görüp hemen yakındaki belediyeye götürdüğünü söyledi.



Cüzdanı yolda gördükten sonra vicdanının rahat etmediğini dile getiren Seyhan, "Cüzdanı ilk bulduğumda kaybedenin ne kadar perişan olabileceğini düşündüm. Kendi başıma gelebileceği düşünerek empati yaptım. İlçe belediyesiyle iletişime geçtim. Zabıta arkadaşlar da sağ olsunlar cüzdanın sahibine ulaşmamı sağladılar. Çok mutluyum. Herkeste bu duyarlılık olması lazım." dedi.



Cüzdanın sahibi Tutal ise "Cüzdan içerisinde bir miktar param vardı. Çok şükür cüzdanıma ulaştım. Mutluyum, Allah ondan razı olsun" diye konuştu.