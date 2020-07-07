Yoldan çıkan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Yoldan çıkan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari bir aracın yol kenarında demir çitlere çarparak yan yatması sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari bir aracın yol kenarında demir çitlere çarparak yan yatması sonucu bir kişi yaralandı.

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Olay Başiskele ilçesi, D130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes T. idaresindeki 42 BT 911 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Yeşilyurt Mahallesi istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, yol kenarında bulunan demir çitlere çarpıp yan yattı. Kazanın ardından sürücü Enes T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, kaza yapan aracın çekici ile kaldırılması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Başiskele, Peugeot, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
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