Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki, Hüseyin Semiz, hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:11 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki, Hüseyin Semiz, hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba- Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrettin M. idaresindeki 55 HK 014 plakalı ağaç yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Semiz ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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