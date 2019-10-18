Yollar bozuk olunca atları kullanmaya başladılar

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesi Elmacık köyünde yolların bozuk olması nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar, yolu atlarla geçmeye başladı.

Gümüşova'ya bağlı Elmacık köyünde karayolu ile diğer köylere bağlantıyı sağlayan ana yolların bozuk olması vatandaşları çileden çıkardı. Bozuk yollar nedeniyle araçları sık sık arıza yapan vatandaşlar, diğer köylere ulaşmak, meralarda otlayan hayvanlarını almak için atlarla seyahat etmeye başladı. Köy sakinlerinin iddialarına göre Gölyaka Kaymakamlığı Köye Hizmet Götürme Birliği'nce 1 yıl önce köy yollarının bir kısmının asfaltlanacağı bir kısmının ise kaldırım taşı ile kullanılır hale getirileceği söylendi. Ancak yapılan yamalarla durum düzeltilmeye çalışıldı. Düzce'de 18 Temmuz'daki sel felaketinde ise yollar tamamen bozularak kullanılmaz hale geldi.

AT KULLANMAYA MECBURUZ