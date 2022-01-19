Gaziantep'te dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirde hayatı felç etti. Akşam iş çıkışı evlerine gitmek için yollara düşen Gaziantepliler yollarda saatlerce mahsur kalırken, yaşanan durumdan dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
Belediyenin kar yağışına müdahalede geç kaldığını belirten çok sayıda vatandaş tepkisini sosyal medya üzerinden gösterirken, yapılan yorumlar sonrasında "Gaziantep" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. Vatandaşın belediyeye yönelik tepkisinin çığ gibi büyüdüğü dakikalarda ise Gaziantep Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hakan Tanrıöver'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Şehirde yaşanan ulaşım sıkıntısından vatandaşı sorumlu tutan Tanrıöver, attığı tweet'te "Aracında kar lastiği takılı mı? Yok. Kar fırtınası geleceğini duydun, işten erken çıktın mı? Yok. Bugün araba ile çıkmayayım dedin mi? Yok. Bir mahana bulamda hökümete, belediyelere saydıram..."
Tanrıöver'in şehirde yaşanan ulaşım sıkıntısından Gazianteplileri sorumlu tutması özellikle sosyal medya büyük tepki çekti. Tanrıöver attığı tweet'e gelen sert tepkilerin ardından paylaşımını silmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Yolları tuzlamadığı için eleştirilen Gaziantep Belediyesi'nin yetkilisi mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulam da hökümete saydıram - Son Dakika