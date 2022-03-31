YOLU KARDAN KAPALI KÖYLERDE BESİCİLERE, HELİKOPTERLE 1 TON YEM - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.

Genç kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yolları kardan kapanan köylerde besicilerin hayvanlarının yeminin tükendiği ve otlatmak için araziye çıkaramadıkları ihbarı üzerine Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla 1 ton yem temin edildi. Yemler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle ihtiyaç sahibi besicilere ulaştırıldı. (DHA)