YOLU KARDAN KAPALI KÖYLERDE BESİCİLERE, HELİKOPTERLE 1 TON YEM - Son Dakika
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YOLU KARDAN KAPALI KÖYLERDE BESİCİLERE, HELİKOPTERLE 1 TON YEM

31.03.2022 15:32
YOLU KARDAN KAPALI KÖYLERDE BESİCİLERE, HELİKOPTERLE 1 TON YEM

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, yolları kar nedeniyle kapalı olan köylerde hayvan yemi tükenen besicilere, helikopterle 1 ton yem dağıtıldı.

Genç kırsalında kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yolları kardan kapanan köylerde besicilerin hayvanlarının yeminin tükendiği ve otlatmak için araziye çıkaramadıkları ihbarı üzerine Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla 1 ton yem temin edildi. Yemler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle ihtiyaç sahibi besicilere ulaştırıldı. (DHA)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLU KARDAN KAPALI KÖYLERDE BESİCİLERE, HELİKOPTERLE 1 TON YEM - Son Dakika


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SON DAKİKA: YOLU KARDAN KAPALI KÖYLERDE BESİCİLERE, HELİKOPTERLE 1 TON YEM - Son Dakika
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