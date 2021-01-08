- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı - Son Dakika

- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı
08.01.2021 16:13
- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti.
- Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adamı sırtında taşıdı
PEKİN - Çin'de yolun karşı tarafına geçmek isteyen koltuk değnekli yaşlı bir adamın imdadına kurye yetişti.
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki Jinhua'da yaşlı bir adam yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Koltuk değnekleriyle karşı geçmek için çabalayan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen bir kurye koştu. Yardımsever kurye, yaşlı adamı önce belinden kavrayarak karşıya geçirmeye çalıştı, sonra sırtına alarak yolun karşı tarafına taşıdı.
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