Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu Karşıya geçerken kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan yaşlı bir adam ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan adamın ayağı koptu
Karşıya geçerken kamyonun çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon altına kalan yaşlı bir adam ağır yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Derince Deniz Mahallesi Hürriyet
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Aksoy
adlı şahsın ayağının üzerinden Metin O. idaresindeki k41 ND 884 plakalı kamyon geçti. Kamyonun altında kalan ayağı bilekten kopan Aksoy ağır yaralanırken kazayı görenler durumu 112 ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerine ilk müdahalesi yapılan Aksoy, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aksoy'a çarpan sürücü ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürülürken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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