Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sevgi Şehri Gönül Şehri Eskişehir'im Projesi" kapsamında, Eskişehir ve çevresine özgü yöresel yemeklerin genç kuşaklara aktarılması amacıyla "Yöresel Lezzetler Atölyesi" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ve 5 gün süren atölye çalışmalarında, Eskişehir mutfağının köklü lezzetleri lise öğrencilerine uygulamalı olarak öğretildi.

Atölyelerde, yöresel yemekler nenelerin bilgi ve deneyimiyle öğrencilere aktarılırken, öğrenciler hem yemek yapma becerisi kazandı hem de yöresel mutfağın kültürel değeri, hikayesi ve paylaşma geleneği hakkında bilgi edindi.

Çalışmalar kapsamında "çibörek", "balaban köfte", "haşhaşlı mercimekli bükme", "Sivrihisar höşmerimi" ve "kelem dolması" gibi Eskişehir mutfağına ait yemekler hazırlandı.

Etkinliğin, kuşaklar arası etkileşimi güçlendirmesinin yanı sıra Eskişehir'in zengin mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.