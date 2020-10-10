Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı

10.10.2020 10:58

Son dakika habere göre Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı Lösemi tanısı konulan madenci baba, kızlarına kavuşacağı günü bekliyor Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde lösemiye yakalanan Nihat Ülkü, bir an önce sağlığına kavuşabilmek için yardım eli bekliyor.

Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı

Lösemi tanısı konulan madenci baba, kızlarına kavuşacağı günü bekliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde lösemiye yakalanan Nihat Ülkü, bir an önce sağlığına kavuşabilmek için yardım eli bekliyor.

İlçenin Bakacakkadı beldesinde yaşayan 47 yaşındaki Nihat Ülkü, lösemi hastası olduğunu öğrendiğinden beri ailesi için yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 2 aydır hayatları değişen Ülkü ailesi, yardım bekliyor.

Özel maden ocaklarında çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Nihat Ülkü, halsizlik, öksürük ve yorgunluk belirtileri ile hastaneye gittiği sırada yapılan tetkikler ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemeler sonucunda lösemi hastalığı teşhisi konulan Ülkü, İstanbul Şişli Memorial Hastanesi'nde tedavi edilmek üzere nakil oldu. Canlı görüntü ile hasret gideren aile, mutlu günlerine dönmeyi umut ediyor.

Eşine 'morali bozulmasın diye hastalığını söyleyemedi

Eşinin biran önce iyileşip evine dönmesini isteyen Latife Ülkü, "Eşim madenci. Öksürük ve halsizliği artınca doktora gittik. Hastanede yapılan tahlillerin sonrasında bizi BEÜ Hastanesi Hematoloji Bölümüne sevk edildik. Burada yapılan tetkikler sonrasında eşime Lösemi (Kan Kanseri) teşhisi konuldu. ve ben bunu eşime söyleyemedim. Çünkü böyle bir hastalıkta tek ihtiyacı olan moral. Moralini ne kadar yüksek tutarsak o kadar çabuk iyileşir. Yaklaşık 2 aydır bu hastalıkla uğraşıyoruz. Kan değerlerinin düşmesini bekliyoruz. Ardından uygun ilik nakli için tedavi süreci başlayacak. Çocuklarım küçük olduğu için bende çalışamıyorum. Ben eşimin bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini istiyorum. Çünkü çocuklarım bana sürekli 'babamız ne zaman iyileşecek, evimize gelsin artık' diye soruyorlar. Yavrularıma ne cevap vereceğimi şaşırmış durumdayım. Ayrıca şu an geçimimizi yardımseverlerin yardımıyla sürdürüyoruz. Çaresiz kaldım. Yetkililerden ve hayırseverlerden eşim iyileşene kadar yardım eli bekliyorum. Sadece eşimin sağlığı için."

Görüntülü arama ile ailesiyle özlem gideren baba Nihat Ülkü de tek isteğinin iyileşip ailesine kavuşmak olduğunu söyledi.

Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı
Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Gökçebey, Lösemi, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber... Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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