YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır? - Son Dakika
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YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır?

30.07.2022 21:06
YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır?

YouTube arka planda oynatma için neler yapmalısınız? Android ve iOS için YouTube videoları arka planda nasıl oynatılır?

Dünyanın en büyük video ağı olan YouTube, çoğu kullanıcı için vazgeçilmez bir uygulama. Günün her saatinde tercih edildiği için diğer uygulamalarla birlikte kullanmak veya ekran kapalıyken videoya devam etmek gerekebilir. Peki YouTube arka planda veya ekran kapalıyken oynatma nasıl yapılır?

YouTube arka planda oynatma yöntemleri (Android/iOS)

Android ve iOS için YouTube uygulamasında arka planda video oynatma 2018'in ortalarına kadar sunulmuyordu. Fakat günümüzde Premium katmanı sayesinde bu özelliğe sahip olmak mümkün. YouTube Premium kullanmadan ücretsiz olarak arka planda video oynatabileceğiniz bazı yöntemler de bulunuyor.

YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır?

YouTube Premium

Arka planda oynatma yöntemlerinden ilk ve tek resmi yolu, YouTube Premium'u kullanmak. Platformun abonelik tabanlı hizmetinin avantajları, arka planda ve ekran kapalıyken bile video oynatma yeteneğini içermekte.

Eğitici bilgiler içeren YouTube kanalları

YouTube Premium ayrıca reklamsız YouTube Music'i kullanmanıza da fırsat sunuyor. YouTube'un müzik uygulamasında ekranı kapatarak şarkı dinlemenizi mümkün hale getiriyor. YouTube Premium Türkiye fiyatı 2 aylık ücretsiz deneme süresinin ardından 16,99 TL/ay olarak belirlendi.

YouTube'a tarayıcıdan girme

Arka planda oynatma yöntemlerinden bir diğeri ise YouTube'u tarayıcı üzerinden kullanmak. Chrome, Firefox veya Safari gibi herhangi bir tarayıcıda YouTube'un web sitesine giderek arka planda video oynatabilirsiniz.

Adım 1: İlk olarak herhangi bir tarayıcıdan YouTube.com'a gidin.

Adım 2: Arka planda oynatmak istediğiniz videoyu açın.

Adım 3: Videoyu açtıktan sonra sitenin masaüstü sürümüne geçin. (Bu adım kullandığınız tarayıcıya göre değişkenlik gösterebilir, ancak genellikle sağ üstte Seçenekler > Masaüstü sitesi şeklinde olacaktır).

Adım 4: Videoyu masaüstü sürümde oynatmaya başlayın.

Adım 5: Ana ekranınıza dönün. Videonuz resim içinde resim (PiP) modunda oynatılmaya devam edecektir.

YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır?

Bu adımların ardından video ekranın belirli bir kısmında pencere şeklinde oynatılacaktır. İsterseniz telefonunuzu bu şekilde kullanabilir isterseniz de kenara sürükleyerek videoyu gizleyebilirsiniz. PiP'i gizledikten sonra sesinin arka plandan geleceğini belirtelim.

Bu seçenek şimdilik tüm tarayıcılarda çalışıyor olsa da, Firefox ve Opera Touch'ın sorunsuz bir deneyim sunduğunu hatırlatmak gerekiyor.

YouTube arka planda oynatmıyor

Videonun arka planda oynaması işletim sisteminizin resim içinde resim (PiP) modunu desteklemesi gerekir. Android kullanıcıları için bu destek Android 8.0 Oreo ile birlikte geldi. Apple tarafında ise iOS 14 ile bu özellik sunuldu, fakat YouTube Premium için işlerin biraz karışık olduğunu söyleyebiliriz.

YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır?

YouTube TV isimli bir uygulamada PiP'in "tüm iOS 15+ cihazlarda" kullanıma sunulacağı doğrulandı. Fakat YouTube TV'nin şimdilik Türkiye'de olmadığını belirtelim. Yani Premium abonesi olmanıza rağmen arka planda video oynatamıyorsanız, YouTube'dan güncelleme gelmesini beklemelisiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Youtube, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YouTube arka planda oynatma nasıl yapılır? - Son Dakika

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