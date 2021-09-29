YouTube, Rus yayıncı RT'nin Almanca hesaplarını kapattı - Son Dakika

Video paylaşım platformu YouTube, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapattığı bildirildi.

YouTube tarafından yapılan açıklamada, RT'nin iki YouTube kanalının kalıcı olarak kullanımdan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, RT DE'nin YouTube kanalının, "COVID-19 hakkında bilgilendirme politikasını" ihlal eden videoları yüklediği için "ihtar" aldığı ve bunun sonucunda YouTube kanalına yeni video yüklemesinin askıya alındığı ifade edildi.

Bu askıya alma döneminde RT DE'nin, videolarını yüklemek için başka bir YouTube kanalı kullanarak bu kısıtlamayı aşmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, bunun sonucunda her iki kanal da YouTube'un kullanım koşullarını ihlal ettiği için kapatıldığı vurgulandı.

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, konuya ilişkin Telegram üzerinden paylaşımda bulunarak YouTube'un, söz konusu iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmasına tepki gösterdi.

Simonyan, "Bu, Almanya devletinin Rusya devletine karşı açtığı gerçek bir medya savaşı. Ülkemin gecikmeksizin Rusya'daki Deutsche Welle ve diğer Alman medyasını yasaklamasını, ARD ve ZDF ofislerini kapatmasını gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kulandı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, RT Almanca kanallarının kapatılmasının Alman hükümetinin bir kararı olmadığını belirterek "Bu YouTube'un kendi kararı." dedi

Bu arada, ağustosta, Lüksemburg, RT Almanca'nın yayın lisansı başvurusunu reddetmişti.

Öte yandan Almanya'da, internet alanındaki habercilik çalışmalarını bir televizyon kanalı ile güçlendirmek isteyen Russia Today'e yayın lisansı verilmedi.

Rusya'nın dijital alanlar ve medya üzerinden yaptığı iddia edilen ulus-ötesi dezenformasyonlarının engellenmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in propagandalarına aracılık ettiği iddiası, Russia Today'e lisans verilmemesindeki ana etken olarak gösteriliyor.

???????Alman güvenlik birimleri, RT'nin Alman servisini Rus devletinin bir propaganda kolu olarak gördüklerini açıklamıştı.

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