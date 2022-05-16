YouTuber, Rusya yasağı nedeniyle uğradığı maddi zararı açıkladı

Google, Rusya'ya yönelik uyguladığı ambargolar kapsamında Rus YouTube kanallarının para kazanma özelliğini devre dışı bırakmıştı. Bu durum, en önemli geçim kaynağı YouTube olan dijital içerik üreticilerini olumsuz etkiledi.

5,4 milyon abonesi olan Rus YouTuber Yan Lapotkov da onlardan bir tanesi. Lapotkov, Business Insider'a yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki takipçilerini Facebook'a ve WhatsApp'a alternatif olan VK ve Telegram gibi platformlara yönlendirmek zorunda kaldığını belirtti. Ancak bu süreç sanıldığı kadar basit değil.

YouTube, Rus kanalların reklam gelirlerini kapattı!

Rusya'daki YouTube yasağı nedeniyle 500 bin dolarından oldu

Resmi kayıtlara göre Yan Lapotkov, 2021'de 41,7 milyon Ruble (576 bin 500 dolar) kazandı. Ünlü YouTuber, işgalden bu yana YouTube kanalının gelirinin yüzde 99'unu kaybettiğini söyledi. Son videosunda abonelerini VK ve Telegram sayfalarına davet eden Lapotkov, kripto para ile bağış kabul ettiğini de duyurdu.

Bu adımları yaşadığı gelir kaybını önlemek için attığını da söyleyerek, "Durumun kesinlikle adil olduğunu düşünmüyoruz. Küresel ve açık bir dünyada yaşamak ve çalışmak istiyoruz ancak maalesef bu şu anda mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Uzay başta olmak üzere birçok konuda videolar çeken Yan Lapotkov tek başına çalışmıyor, 10 kişilik bir ekiple iş yapıyorlar. Business Insider'a göre Lapotkov'un kanalı, sadece Aralık ayında reklamlardan 33 bin 400 dolar kazandı. YouTube Premium sayesinde de 3 bin dolar ek gelir elde etti.

YouTube'un yeri doldurulamıyor

Yan Lapotkov, YouTube'dan artık para kazanamadığı için alternatif platformlara yönelse de, bunun hiç kolay bir süreç olmadığını dile getirdi. VK ve Telegram'ın öneri algoritması çok daha farklı olduğu için YouTube'un yerini dolduramayacağını dile getiren Lapotkov şöyle konuştu:

Asıl sorun, bu platformların öneri algoritmalarıyla YouTube'un yerini tam olarak alamamasıdır. VK ve Telegram daha çok bir haber kaynağı, bir mem kaynağı ve bir mesajlaşma uygulaması olarak algılanıyor.

Rusya – Ukrayna savaşı sırasında, Rusya'da birçok sosyal medya platformu yasaklandı. Bunların başında Instagram ve Facebook geliyor. Meta'nın nefret söylemlerine göz yumduğunu belirten Kremlin yönetimi, ayrıca şirketin aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanımlanması yönünde yasal şikayette bulundu.

Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.