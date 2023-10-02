YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu - Son Dakika

YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:13

21 yaşındaki YouTuber Tanner Cook, bir alışveriş merkezinde şaka yapmak istediği kurye tarafından göğsünden vuruldu. Olayın ardından gözaltına alınan kurye, kendini savunma hakkı olduğuna karar verildi ve sadece silah bulundurma suçundan para cezası verildi.

21 yaşındaki YouTuber Tanner Cook, içerik çekmek için şaka yapmak istediği yemek kuryesi Alan Colie'nin yanına giderek video çekmek istedi. Ancak ikili arasındaki şakanın dozu kaçınca YouTuber, kurye tarafından göğsünden vuruldu.

ŞAKA YAPMAK İSTERKEN ÖLÜYORDU

Tanner Cook adlı YouTuber, Dulles Town Center alışveriş merkezinde bir yemek siparişi alırken, mekanda bulunan yemek kuryesinin yanına giderek şaka yapmak istedi. Alan Colie isimli kurye, Cook'u iterek uzaklaştırmaya çalıştı fakat YouTuber video çekme ısrarına devam edince tartışma kanlı bitti. Colie, belinden çıkardığı tabanca ile Cook'u göğsünden vurdu. Apar topar hastaneye kaldırılan fenomenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Colie, hakkında adam yaralama ve silah bulundurma suçlarından dava açıldı. Mahkeme Colie'nin tacize karşı kendini savunduğuna kanaat getirerek beraat kararı verdi. Colie'ni avukatı savunmasında Cook'un sırf YouTube'da izlenme almak için müvekkilini taciz ettiğini başka çaresi kalamayan müvekkilinin tabanca kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Mahkeme, Colie'ye silah bulundurma suçundan para cezası verdi. Cook'un babası ise, oğlunun anlamsız bir şekilde Colie'yi taciz ettiğini söyledi.

YouTuber, şaka yapmak istediği kurye tarafından göğsünden vuruldu
YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Teknoloji, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu - Son Dakika
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