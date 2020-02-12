Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili - Son Dakika
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Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili

1 saat önce

YOZGAT'ta, kar nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili, System.String[]

YOZGAT'ta, kar nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerdeki, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.


Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:21 Kaynak: DHA
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