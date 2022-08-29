Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

29.08.2022 14:34
Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özdemir (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Ali Özdemir (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Özdemir'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Körpınar köyü camiine getirildi. Gazi Özdemir'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine gazi yakınları, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve askeri personel katıldı.

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. - YOZGAT

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ali Özdemir, Çekerek, Kıbrıs, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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