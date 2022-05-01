1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak, 1 Mayısı kutladıklarını söyledi.

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şevket Dingiloğlu Parkında toplandı.

Şube başkanı Arı, yaptığı konuşmada, HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için meydanlarda olduğunu belirtti.

Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet için HAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ededen Arı, şöyle devam etti:

"Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Biliyoruz ki dünyamız bir, derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir.

'Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye'yiz' diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz. HAK-İŞ olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz."