Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi

13.04.2022 15:02
Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yozgat'ta 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma ekipleri Sarıkaya ilçesinde, tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili ekipler kimlik bilgileri tespit edilen H.K.'nın işyerine ve aracına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 6 adet sikke, 1 adet yüzük, 9 adet obje ve 7 adette maden kurşun obje olmak üzere toplam 23 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı Eskişehir'deki rehin alma ve yaralama olayının şüphelisi tutuklandı Yozgat'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı Yozgat'ta traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Sarıkaya, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:43 Ali Babacan apartman görevlileriyle iftarda buluştu: Devletin açıkladığı enflasyona herkes gülüyor, önce doğru konuşsunlar!
14:42 1 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz, şimdi de oğluyla Miami'ye taşınıyor
14:39 Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Derin, Volkan'la Asya'nın ilişkisini öğrenecek mi?
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gayrimenkul alarak Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:10:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 23 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement