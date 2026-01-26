Yozgat’ta 7.778 Kişiye Afet Eğitimi Verildi

Yozgat Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Abdülkadir Karakoç, kentte 2025 yılında 7 bin 778 kişiye afet eğitimi verildiğini bildirdi.

Karakoç, Valilik binasındaki AFAD İl Müdürlüğünde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Karakoç, burada yaptığı açıklamada, yıl boyunca kamu kurum ve kuruluşları, Bozok Üniversitesi, eğitim merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile sağlık kuruluşlarında eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda afet farkındalık, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), yangın, sel, heyelan, kaya düşmesi gibi konularda toplam 7 bin 778 kişiye eğitim verildiğini belirten Karakoç, eğitimlerde vatandaşların afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklar hakkında bilgilendirildiğini, afet sırasında doğru davranış biçimlerinin öğretildiğini ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının anlatıldığını ifade etti.

Karakoç, 2025 yılında il genelinde meydana gelen trafik kazası, mahsur kalma, yangın ve KBRN zehirlenmesi gibi olaylar başta olmak üzere toplam 100 olaya AFAD ekiplerince müdahale edildiğini aktardı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Boğazlıyan ilçesinde yerel ve bölgesel düzeyde masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildiğini kaydeden Karakoç, ayrıca verilen eğitimlerin ardından 123 tatbikatın yapıldığını bildirdi.

Karakoç, yangın, tahliye ve KBRN tatbikatlarının yanı sıra afet farkındalık eğitimleri kapsamında bina tahliye ve yangın tatbikatlarının da gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.