Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu - Son Dakika
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Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu

17.05.2022 18:24
Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sokağa bırakılmış karton koliler içerisinde, bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sokağa bırakılmış karton koliler içerisinde, bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde evine giden esnaf Ahmet Mutlu, otların arasında yaban güvercinlerini fark etti.

Kolilere konulmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusunun bir kısmının telef olduğunu gören Mutlu, Sorgun Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ahmet Mutlu, AA muhabirine, "Sabah evime bir şeyler götürürken boş arsadaki otların kımıldadığını gördüm. Dikkatlice bakınca otlar arasında güvercin yavrusu olduğunu anladım. Yardımcı olmak amacıyla yanına gittiğimde ise tam bir faciayla karşılaştım. Yüzlerce yaban güvercini yavrusu koliler içerisinde buraya atılmış. Bunlardan bir kısmı daha yeni doğmuş, bir kısmı ise birkaç gün içinde uçacak durumda. Asıl üzücü olan ise onlarcasının ölmüş olması. Durumu hemen yetkililere haber verdim. Onlar da gelip yavruları toplayıp götürdüler." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat da yavruların bir kısmının yeni doğduğunu ve yaşama şansının az olduğunu ifade ederek, tüm yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğüne gönderdiklerini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvanların kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta bazıları telef olmuş çok sayıda yaban güvercini yavrusu bulundu - Son Dakika
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